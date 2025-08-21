Раскол в Брюсселе? Европарламент судится с Советом ЕС из-за 150 млрд оборонных займов

Оборонную программу SAFE (Support for Ammunition and Future Equipment) Совет ЕС принял еще в мае по чрезвычайной ускоренной процедуре на основе статьи 122 Договора о функционировании ЕС.

Эта статья позволяет принимать решения без широких парламентских дебатов в кризисных ситуациях. Таким образом, Европарламент фактически был отстранен от обсуждения и именно это вызвало резкую реакцию депутатов.

Хотя парламентский орган и заявил, что поддерживает саму идею и цель программы SAFE, однако он отметил, что использование статьи 122 было процедурно неправильным.

"По мнению парламента, использование статьи 122 как правовой основы для SAFE было процедурно неправильным и просто ненужным. Это подрывает демократическую легитимность в глазах общественности, и ни один парламент в мире не согласится с этим", - говорится в комментарии Европарламента Euractiv.

В своем иске Европарламент требует признать нарушение процедуры, однако не настаивает на остановке действия самой программы. Таким образом, SAFE продолжит функционировать до принятия окончательного решения Судом ЕС.

Что известно о программе SAFE

Программа SAFE является составляющей более широкой стратегии укрепления обороноспособности Европейского Союза до 2030 года. Она предусматривает предоставление государствам-членам 150 миллиардов евро в виде льготных займов для инвестиций в производство вооружения, в частности для нужд Украины.

По информации СМИ, спрос на кредиты уже значительно превышает предусмотренный бюджет: 18 стран ЕС подали запросы на более 150 миллиардов евро. Ожидается, что вопрос финансирования, а также расширения программы станет одной из тем обсуждения на предстоящих переговорах председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с государствами-членами.