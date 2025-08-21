Раскол в Брюсселе? Европарламент судится с Советом ЕС из-за 150 млрд оборонных займов

Европарламент объявил иск против Совета ЕС из-за принятия оборонной программы SAFE на 150 млрд евро без его участия. В Брюсселе это уже называют признаком раскола между институтами Союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента в комментарии порталу Euractiv.
Оборонную программу SAFE (Support for Ammunition and Future Equipment) Совет ЕС принял еще в мае по чрезвычайной ускоренной процедуре на основе статьи 122 Договора о функционировании ЕС.
Эта статья позволяет принимать решения без широких парламентских дебатов в кризисных ситуациях. Таким образом, Европарламент фактически был отстранен от обсуждения и именно это вызвало резкую реакцию депутатов.
Хотя парламентский орган и заявил, что поддерживает саму идею и цель программы SAFE, однако он отметил, что использование статьи 122 было процедурно неправильным.
"По мнению парламента, использование статьи 122 как правовой основы для SAFE было процедурно неправильным и просто ненужным. Это подрывает демократическую легитимность в глазах общественности, и ни один парламент в мире не согласится с этим", - говорится в комментарии Европарламента Euractiv.
В своем иске Европарламент требует признать нарушение процедуры, однако не настаивает на остановке действия самой программы. Таким образом, SAFE продолжит функционировать до принятия окончательного решения Судом ЕС.
Программа SAFE является составляющей более широкой стратегии укрепления обороноспособности Европейского Союза до 2030 года. Она предусматривает предоставление государствам-членам 150 миллиардов евро в виде льготных займов для инвестиций в производство вооружения, в частности для нужд Украины.
По информации СМИ, спрос на кредиты уже значительно превышает предусмотренный бюджет: 18 стран ЕС подали запросы на более 150 миллиардов евро. Ожидается, что вопрос финансирования, а также расширения программы станет одной из тем обсуждения на предстоящих переговорах председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с государствами-членами.
Напомним, в июле президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС активнее покупать оружие непосредственно у Украины, используя кредиты SAFE, подчеркнув, что это выгодно Европе и критически важно для украинского оборонного сектора.