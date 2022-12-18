Розкол в армії Путіна. Провали наступу під Бахмутом посилюють розбіжності у лавах окупантів, - ISW

Російські окупанти не полишають спроб захопити Бахмут Донецької області. На цьому напрямку безуспішно намагається вести наступ ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Однак нещодавно маріонетка Кремля Денис Пушилін зробив заяву про те, що разом із "вагнерівцями" участь у боях в цьому районі беруть сили "ДНР".

Як зазначають аналітики, ватажка бойовиків одразу ж розкритикували російські мілблогери, які заперечили причетність "ДНР" до боїв під Бахмутом.

"Розбіжності між твердженнями Пушиліна та виступами Пригожина (засновника ПВК "Вагнер" - ред.) й інших відомих осіб у інформаційному просторі РФ свідчать про те, що між "ДНР" і "вагнерівцями" продовжується і зростає розкол", - вказують у звіті ISW.

Фахівці припускають, що роль найманців "Кухаря Путіна" в операціях навколо Бахмута, ймовірно, продовжуватиме сприяти розколу між різними фракціями в російській армії, а також дискредитуватиме маріонеток Кремля з "ДНР" та бойовиків, якими вони командують.

Ключові висновки Інституту вивчення війни: