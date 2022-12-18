Розкол в армії Путіна. Провали наступу під Бахмутом посилюють розбіжності у лавах окупантів, - ISW
Російські окупанти не полишають спроб захопити Бахмут Донецької області. На цьому напрямку безуспішно намагається вести наступ ПВК "Вагнер".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Однак нещодавно маріонетка Кремля Денис Пушилін зробив заяву про те, що разом із "вагнерівцями" участь у боях в цьому районі беруть сили "ДНР".
Як зазначають аналітики, ватажка бойовиків одразу ж розкритикували російські мілблогери, які заперечили причетність "ДНР" до боїв під Бахмутом.
"Розбіжності між твердженнями Пушиліна та виступами Пригожина (засновника ПВК "Вагнер" - ред.) й інших відомих осіб у інформаційному просторі РФ свідчать про те, що між "ДНР" і "вагнерівцями" продовжується і зростає розкол", - вказують у звіті ISW.
Фахівці припускають, що роль найманців "Кухаря Путіна" в операціях навколо Бахмута, ймовірно, продовжуватиме сприяти розколу між різними фракціями в російській армії, а також дискредитуватиме маріонеток Кремля з "ДНР" та бойовиків, якими вони командують.
Ключові висновки Інституту вивчення війни:
- Ймовірно, Кремль намагається посилити уявлення про компетентність Путіна та російського міністерства оборони, оприлюднюючи зустріч Путіна з об’єднаним штабом ЗС РФ і виступи Путіна на невійськових заходах.
- Розслідування New York Times російських військових документів на початку війни підтверджує давні оцінки ISW про те, наскільки помилкові російські припущення щодо планування та рішення щодо розробки кампанії перешкоджали російському вторгненню в Україну з самого початку.
- Центральне розвідувальне управління США вважає, що Кремль несерйозно налаштований на переговори з Україною, погоджуючись із давньою оцінкою ISW.
- Українські війська здійснили контратаки поблизу Сватового та Кремінної й продовжують завдавати ударів по російських тилах.
- Російські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та Авдіївки-Донецька.
- Українські офіційні особи попередили, що російські сили можуть намагатися втягнути українські сили в пастку на східному (лівому) березі річки Дніпро.
- Росія може проводити інформаційну операцію, яка неправдиво пов’язує поточні переговори щодо демілітаризації ЗАЕС із можливим майбутнім контрнаступом України в Запорізькій області.
- Кілька російських джерел засудили заяву військового комісара про те, що російська влада продовжить термін служби солдатам строкової служби. Однак продовження терміну обов’язкової служби не буде необхідним для того, щоб призовники залишалися в польових умовах, оскільки всі колишні призовники є резервістами, і всі резервісти вже мають право на мобілізацію.
Нагадаємо, Бахмут вже довгий час залишається найгарячішою точкою бойових дій на східному фронті.
Російська армія стягнула туди значні сили, щоб захопити місто. Однак українські воїни не дають цьому статись і відбивають усі атаки ворога.
Детальніше читайте у матеріалі РБК-Україна "На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу".
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