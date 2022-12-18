Раскол в армии Путина. Провалы наступления под Бахмутом усугубляют разногласия в рядах оккупантов, - ISW
Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут Донецкой области. На этом направлении безуспешно пытается вести наступление ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Однако недавно марионетка Кремля Денис Пушилин сделал заявление о том, что вместе с "вагнеровцами" участие в боях в этом районе принимают силы "ДНР".
Как отмечают аналитики, главаря боевиков сразу же раскритиковали российские милблогеры, которые возразили причастность "ДНР" к боям под Бахмутом.
"Разногласия между утверждениями Пушилина и выступлениями Пригожина (основателя ЧВК "Вагнер" - ред.) и других известных лиц в информационном пространстве РФ свидетельствуют о том, что между "ДНР" и "вагнеровцами" продолжается и растет раскол", - указывают в отчете ISW.
Специалисты предполагают, что роль наемников "Повара Путина" в операциях вокруг Бахмута, вероятно, будет продолжать способствовать расколу между разными фракциями в российской армии, а также дискредитировать марионеток Кремля из "ДНР" и боевиков, которыми они командуют.
Ключевые выводы Института изучения войны:
- Вероятно, Кремль пытается усилить представление о компетентности Путина и российского министерства обороны, обнародував встречу Путина с объединенным штабом ВС РФ и выступления Путина на невоенных мерах.
- Расследование New York Times российских военных документов в начале войны подтверждает давние оценки ISW о том, насколько ошибочны российские предположения о планировании и решении по разработке кампании препятствовали российскому вторжению в Украину с самого начала.
- Центральное разведывательное управление США считает, что Кремль несерьезно настроен на переговоры с Украиной, соглашаясь с давней оценкой ISW.
- Украинские войска осуществили контратаки вблизи Сватового и Кременной и продолжают наносить удары по российским тылам.
- Российские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и Авдеевки-Донецка.
- Украинские официальные лица предупредили, что российские силы могут пытаться втянуть украинские силы в ловушку на восточном (левом) берегу реки Днепр.
- Россия может проводить информационную операцию, которая ложно связывает текущие переговоры по демилитаризации ЗАЭС с возможным предстоящим контрнаступлением Украины в Запорожской области.
- Несколько российских источников осудили заявление военного комиссара о том, что российские власти продлят срок службы солдатам срочной службы. Однако продление срока обязательной службы не будет необходимо для того, чтобы призывники оставались в полевых условиях, поскольку все бывшие призывники являются резервистами, и все резервисты уже имеют право на мобилизацию.
Напомним, Бахмут уже долгое время остается самой горячей точкой боевых действий на восточном фронте.
Российская армия стянула туда значительные силы, чтобы захватить город. Однако украинские воины не дают этому произойти и отбивают все атаки врага.
Подробнее читайте в материале РБК-Украина "На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают российское нашествие".
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