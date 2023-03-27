Розкішний данк на 360 градусів від форварда "Торонто": момент дня в НБА

Нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився універсальний форвард "Торонто Рапторз" Скотті Барнс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Молодий американець підкорив моментом на старті протистояння з "Вашингтоном". Сіакам після перехоплення однією передачею вивів партнера на оперативний простір. А Барнс у повній самотності виконав у польоті розворот на 360 градусів і вгатив м'яч у кільце.

Зрештою, "Рапторз" здобули впевнену домашню перемогу (114:104). Ця звитяга дозволила закріпитися в зоні плей-офф Східної конференції НБА. Натомість "Візардс" випали з чільної десятки.

Сам Барнс провів на паркеті 32 хвилин. За відведений час він встиг набрати 13 очок, зробив 5 підбирань і віддав 6 передач. Найрезультативнішим у матчі став його одноклубник О Джі Анунобі (29 пунктів).

Хто такий Скотті Барнс

Уродженець Флориди, на студентському рівні виступав за місцевих "Семінолз". Обраний "Торонто" під четвертим номером драфту НБА-2021.

Проводить другий сезон на професіональному рівні. Був визнаний Новачком року-2022. Торік у листопаді оформив перший тріпл-дабл у кар'єрі, а нещодавно набрав рекордні 32 очки в програному "Лейкерс" поєдинку.

Батько Барнса походить із Ямайки, а чимало родичів – канадці. Став чемпіоном світу серед 17-річних і 19-річних у складі збірної США.