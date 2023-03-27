Роскошный данк на 360 градусов от форварда "Торонто": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Молодой американец покорил моментом на старте противостояния с "Вашингтоном". Сиакам после перехвата одной передачей вывел партнера на оперативное пространство. А Барнс в полном одиночестве выполнил в полете разворот на 360 градусов и вколотил мяч в кольцо.

В конце концов "Рапторз" одержали уверенную домашнюю победу (114:104). Эта победа позволила закрепиться в зоне плей-офф Восточной конференции НБА. "Уизардс" в свою очередь выпали из первой десятки.

Сам Барнс провел на паркете 32 минуты. За отведенное время он успел набрать 13 очков, совершил 5 подборов и отдал 6 передач. Самым результативным в матче стал его одноклубник О Джи Ануноби (29 пунктов).

Кто такой Скотти Барнс

Уроженец Флориды, на студенческом уровне выступал за местных "Семиноллз". Выбран "Торонто" под четвертым номером драфта НБА-2021.

Проводит второй сезон на профессиональном уровне. Был признан Новичком года-2022. В ноябре прошлого года оформил первый трипл-дабл в карьере, а недавно набрал рекордные 32 очка в проигранном "Лейкерс" поединке.

Отец Барнса родом из Ямайки, а многие родственники – канадцы. Стал чемпионом мира среди 17-летних и 19-летних в составе сборной США.