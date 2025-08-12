Розкішні сади, зебри і підземний коридор: ЗМІ показали, що приховує маєток Орбана

ЗМІ отримали відеозапис, на якому зафіксовано маєток у Гатванпусті, що належить родині прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex та депутата угорського парламенту Акоша Хадхазі.

Незважаючи на численні заперечення уряду і самого прем’єра, які називають об’єкт лише "сільськогосподарським" його батька, оприлюднені енергетичні сертифікати ставлять ці твердження під сумнів.

Хадхазі оприлюднив документи, згідно з якими для трьох із чотирьох нових будівель на території отримано сертифікати енергоефективності.

Особливо цікаво, що одне із крил маєтку, розташоване на заході і має L-подібну форму, офіційно класифікується як "житлова будівля".

Для сільськогосподарських об’єктів енергетичні сертифікати не потрібні, що суперечить заявам уряду.

У серпні Хадхазі організував акцію протесту під маєтком у Гатванпусті, проте доступ до території охороняли поліція та співробітники резиденції.

Тим не менш, Telex передали відеозапис з дрона, який зміг зафіксувати об’єкт із дрона.

На відео видно не лише розкішні сади та підземний гараж, а й зебр та інших тварин, які вільно пересуваються територією.

Фото: фото опубліковані Хадхазі (facebook.com/hadhazyakos)

За даними Хадхазі, західне L-подібне крило маєтку є житловою будівлею, а східне - промисловою спорудою, де розташовані кухня, ресторан і холодильні камери.

Також депутат оприлюднив фотографії, які, за його інформацією, зробив колишній працівник будівництва.

Фото: фото опубліковані Хадхазі (facebook.com/hadhazyakos)

На них видно нагрівальні елементи, прокладені під парковою доріжкою, щоб не доводилося розчищати сніг, а також підземний коридор, що з’єднує різні будівлі маєтку.