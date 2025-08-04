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Скандал з особняком за 70 млн гривень: голову Енергомитниці відсторонили від посади

Понеділок 04 серпня 2025 16:31
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Скандал з особняком за 70 млн гривень: голову Енергомитниці відсторонили від посади Фото: Анатолій Комар, голова Енергомитниці (enkorr.ua)
Автор: Іван Носальський

Голову Енергетичної митниці Анатолія Комара відсторонили з посади. Він потрапив у скандал після журналістського розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України в Telegram та Державну митну службу у Facebook.

"У зв'язку з фактами, викладеними в журналістському розслідуванні "Радіо Свобода", міністр фінансів Сергій Марченко доручив в.о. глави ДМС розглянути питання щодо відсторонення від виконання обов'язків глави Енергетичної митниці України Анатолія Комара на час службового розслідування", - підкреслили у відомстві.

Там додали, що рішення про перебування Комара на посаді буде ухвалено за результатами розслідування Національного агентства із запобігання корупції та правоохоронців.

Оновлено 17:01

У Державній митній службі України розповіли, що голову Енергомитниці Анатолія Комара відсторонили з посади.

У ГТС розповіли, що щодо начальника Енергетичної митниці проводиться перевірка. Її здійснюють Державна митна служба разом із Міністерством фінансів, із залученням НАЗК та правоохоронних органів.

"Враховуючи це, Держмитслужба ухвалила рішення про відкриття дисциплінарного провадження щодо Анатолія Комара з відстороненням його від виконання посадових обов'язків", - наголосили у митній службі.

Гучне розслідування про особняк Комара

Раніше журналісти "Радіо Свобода" повідомили, що сім'я очільника Енергомитниці Анатолія Комара цього року завершила будівництво елітного особняка під Києвом. Площа будинку становить 450 кв. м, а його орієнтовна вартість може сягати 70 мільйонів гривень.

Ділянка під будівництво - 20 гектарів - була придбана за 1 мільйон гривень. Крім того, за даними розслідування, Комар володіє квартирами в елітних житлових комплексах Києва.

На цьому тлі прем'єр-міністр України Юлія Свириденко доручила перевірити Комара і невідкладно вжити заходів.

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