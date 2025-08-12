Роскошные сады, зебры и подземный коридор: СМИ показали, что скрывает имение Орбана

СМИ получили видеозапись, на которой зафиксировано имение в Гатванпусте, принадлежащее семье премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex и депутата венгерского парламента Акоша Хадхази .

Несмотря на многочисленные возражения правительства и самого премьера, которые называют объект лишь "сельскохозяйственным" его отца, обнародованные энергетические сертификаты ставят эти утверждения под сомнение.

Хадхази обнародовал документы, согласно которым для трех из четырех новых зданий на территории получены сертификаты энергоэффективности.

Особенно интересно, что одно из крыльев поместья, расположенное на западе и имеющее L-образную форму, официально классифицируется как "жилое здание".

Для сельскохозяйственных объектов энергетические сертификаты не требуются, что противоречит заявлениям правительства.

В августе Хадхази организовал акцию протеста под поместьем в Гатванпусте, однако доступ к территории охраняли полиция и сотрудники резиденции.

Тем не менее, Telex передали видеозапись с дрона, который смог зафиксировать объект с дрона.

На видео видно не только роскошные сады и подземный гараж, но и зебр и других животных, которые свободно передвигаются по территории.

Фото: фото опубликованы Хадхази (facebook.com/hadhazyakos)

По данным Хадхази, западное L-образное крыло поместья является жилым зданием, а восточное - промышленным сооружением, где расположены кухня, ресторан и холодильные камеры.

Также депутат обнародовал фотографии, которые, по его информации, сделал бывший работник строительства.

Фото: фото опубликованы Хадхази (facebook.com/hadhazyakos)

На них видны нагревательные элементы, проложенные под парковой дорожкой, чтобы не приходилось расчищать снег, а также подземный коридор, соединяющий разные здания поместья.