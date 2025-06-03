"Розійшлися бачення". Сухаревський пояснив звільнення з посади командувача СБС

Вадим Сухаревський прокоментував звільнення з посади командувача Сил безпілотних систем (СБС). Він бачить причину в тому, що його бачення не збігалося з позицією керівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБС у Facebook .

Сухаревський звернув увагу, що він очолив Сили безпілотних систем у перший рік їх становлення.

"Водночас на даному етапі наші бачення подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом. Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі", - додав він.

Він також запевнив, що залишається в строю і продовжує службу в Збройних силах України.

Варто зауважити, що Сухаревського призначили заступником командувача оперативного командування "Схід".

При цьому новим командувачем СБС став Роберт "Мадяр" Бровді.