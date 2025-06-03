"Разошлись видения". Сухаревский объяснил увольнение с должности командующего СБС

Вадим Сухаревский прокомментировал увольнение с должности командующего Сил беспилотных систем (СБС). Он видит причину в том, что его видение не совпадало с позицией руководства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБС в Facebook .

Сухаревский обратил внимание, что он возглавил Силы беспилотных систем в первый год их становления.

"В то же время на данном этапе наши видения дальнейшего развития СБС расходятся с руководством. Считаю честным и профессиональным решением в этой ситуации завершить свою каденцию на посту командующего СБС. Покидаю должность с глубокой верой в каждого, кто продолжает нести эту идею дальше", - добавил он.

Он также заверил, что остается в строю и продолжает службу в Вооруженных силах Украины.

Стоит заметить, что Сухаревского назначили заместителем командующего оперативного командования "Восток".

При этом новым командующим СБС стал Роберт "Мадяр" Бровди.