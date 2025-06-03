"Разошлись видения". Сухаревский объяснил увольнение с должности командующего СБС
Вадим Сухаревский прокомментировал увольнение с должности командующего Сил беспилотных систем (СБС). Он видит причину в том, что его видение не совпадало с позицией руководства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБС в Facebook.
Сухаревский обратил внимание, что он возглавил Силы беспилотных систем в первый год их становления.
"В то же время на данном этапе наши видения дальнейшего развития СБС расходятся с руководством. Считаю честным и профессиональным решением в этой ситуации завершить свою каденцию на посту командующего СБС. Покидаю должность с глубокой верой в каждого, кто продолжает нести эту идею дальше", - добавил он.
Он также заверил, что остается в строю и продолжает службу в Вооруженных силах Украины.
Стоит заметить, что Сухаревского назначили заместителем командующего оперативного командования "Восток".
При этом новым командующим СБС стал Роберт "Мадяр" Бровди.
Вадим Сухаревский
Вадим Сухаревский - украинский военный, бригадный генерал, экс-командующий силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины.
Родом из Закарпатской области, участник боевых действий на Донбассе с 2014 года. Считается одним из первых украинских военнослужащих, открывших огонь в ответ в начале российской агрессии.
До назначения на должность командующего СБС возглавлял 59-ю отдельную мотопехотную бригаду. С начала полномасштабного вторжения активно продвигал внедрение беспилотных технологий в армии, в том числе на уровне отдельных подразделений.
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