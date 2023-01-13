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Розірвалось серце: в Очакові під час вибухів загинув трирічний хлопчик

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Очаків, П'ятниця 13 січня 2023 20:51
Розірвалось серце: в Очакові під час вибухів загинув трирічний хлопчик Фото: в Очакові під час вибухів загинув трирічний хлопчик (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Трирічний хлопчик помер в результаті вибухів у місті Очаків в понеділок, 9 січня. У нього не витримало серце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook нардепа Олександра Пасічного.

Відомо, що хлопчика було звати Ростислав Присяжнюк. За словами його рідних, від почутого звуку вибуху у дитини не витримало серце. Лікарі констатували у нього клінічну смерть.

"Маленьке сердечко хлопчика буквально розірвалося від потужного вибуху, який стався 9 січня. Це той випадок, про який в народі кажуть "перелякався до смерті". Не можу собі уявити горе батьків та родичів. Це - горе для всіх нас. Як можна представити, що в цій страшній вбивчий війні загинуло безневинне дитя", - написав нардеп.

Нагадаємо, вдень 9 січня окупанти обстріляли портову та міську інфраструктуру Очакова Миколаївської області. Зруйновано декілька адмінбудівель, пошкоджено житлові будинки та міську лікарню.

Тоді стало відомо що кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу реактивними снарядами зросла до 15.

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