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Разорвалось сердце: в Очакове во время взрывов погиб трехлетний мальчик

Новина українською →
Очаков, Пятница 13 января 2023 20:51
Разорвалось сердце: в Очакове во время взрывов погиб трехлетний мальчик Фото: в Очакове во время взрывов погиб трехлетний мальчик (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Трехлетний мальчик скончался в результате взрывов в городе Очаков в понедельник, 9 января. У него не выдержало сердце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа Александра Пасечного.

Известно, что мальчика зовут Ростислав Присяжнюк. По словам его родных, от услышанного звука взрыва у ребенка не выдержало сердце. Врачи констатировали у него клиническую смерть.

"Маленькое сердечко мальчика буквально разорвалось от мощного взрыва, который произошел 9 января. Это тот случай, о котором в народе говорят "испугался до смерти". Не могу себе представить горе родителей и родственников. Это - горе для всех нас. Как можно представить, что в этой страшной убийственной войне погиб невинный ребенок", - написал нардеп.

Напомним, днем 9 января кафиры обстреляли портовую и городскую инфраструктуру Очакова Николаевской области. Разрушены несколько админзданий, повреждены жилые дома и городская больница.

Тогда стало известно, что количество пострадавших в результате российских обстрелов реактивными снарядами возросло до 15.

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