Разорвалось сердце: в Очакове во время взрывов погиб трехлетний мальчик

Трехлетний мальчик скончался в результате взрывов в городе Очаков в понедельник, 9 января. У него не выдержало сердце.

Известно, что мальчика зовут Ростислав Присяжнюк. По словам его родных, от услышанного звука взрыва у ребенка не выдержало сердце. Врачи констатировали у него клиническую смерть.

"Маленькое сердечко мальчика буквально разорвалось от мощного взрыва, который произошел 9 января. Это тот случай, о котором в народе говорят "испугался до смерти". Не могу себе представить горе родителей и родственников. Это - горе для всех нас. Как можно представить, что в этой страшной убийственной войне погиб невинный ребенок", - написал нардеп.