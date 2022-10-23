Під Львовом швидкий потяг зіткнувся з автомобілем, є жертви

Під Львовом 23 жовтня швидкий потяг зіткнувся із легковим автомобілем. Внаслідок аварії двоє людей загинули, ще двоє поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Львівській області.
Як повідомляється, аварія сталася після опівночі у с. Оброшино на перегоні Оброшино-Глинна. До моменту прибуття рятувальників до місця події з'ясувалося, що в автомобілі знаходяться затиснуті люди.
За допомогою спецобладнання рятувальники вивільнили травмованих водія та пасажира та передали медикам. Медики госпіталізували постраждалих у тяжкому стані до реанімаційного відділення 8-ї міської клінічної лікарні Львова. Також рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували із автомобіля двох загиблих.
До ліквідації наслідків ДТП залучили 6 осіб особового складу та 2 одиниці спецтехніки.
Причини та обставини аварії з'ясовуються правоохоронними органами.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що 15 вересня сталася смертельна ДТП із військовими під Львовом за участю військової техніки.
Нагадаємо, 22 жовтня аа трасі Одеса-Рені поблизу с. Паланка заблокований рух в обидві сторони через аварію з вантажівкою, яка перекинулась. В результаті ДТП є травмовані.