Под Львовом скорый поезд столкнулся с автомобилем, есть жертвы

Как сообщается, авария произошла после полуночи в с. Оброшино на перегоне Оброшино-Глинная.К моменту прибытия спасателей к месту происшествия выяснилось, что в автомобиле находятся зажатые люди.

С помощью спецоборудования спасатели высвободили травмированных водителя и пассажира и передали медикам. Медики госпитализировали пострадавших в тяжелом состоянии в реанимационное отделение 8-й городской клинической больницы Львова. Также спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали из автомобиля двух погибших.

К ликвидации последствий ДТП привлекли 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Причины и обстоятельства аварии выясняются правоохранительными органами.