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Под Львовом скорый поезд столкнулся с автомобилем, есть жертвы

Фото: вблизи Львова скоростной поезд столкнулся с автомобилем (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Под Львовом 23 октября скорый поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии два человека погибли, еще двое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

Как сообщается, авария произошла после полуночи в с. Оброшино на перегоне Оброшино-Глинная.К моменту прибытия спасателей к месту происшествия выяснилось, что в автомобиле находятся зажатые люди.

С помощью спецоборудования спасатели высвободили травмированных водителя и пассажира и передали медикам. Медики госпитализировали пострадавших в тяжелом состоянии в реанимационное отделение 8-й городской клинической больницы Львова. Также спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали из автомобиля двух погибших.

К ликвидации последствий ДТП привлекли 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Причины и обстоятельства аварии выясняются правоохранительными органами.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 15 сентября произошло смертельное ДТП с военными во Львове с участием военной техники.

Напомним, 22 октября трассе Одесса-Рени возле с. Паланка заблокировано движение в обе стороны из-за аварии с опрокинувшимся грузовиком. В результате ДТП есть травмированные.

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ДТПЛьвовская область