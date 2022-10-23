Под Львовом скорый поезд столкнулся с автомобилем, есть жертвы

Под Львовом 23 октября скорый поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии два человека погибли, еще двое ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.
Как сообщается, авария произошла после полуночи в с. Оброшино на перегоне Оброшино-Глинная.К моменту прибытия спасателей к месту происшествия выяснилось, что в автомобиле находятся зажатые люди.
С помощью спецоборудования спасатели высвободили травмированных водителя и пассажира и передали медикам. Медики госпитализировали пострадавших в тяжелом состоянии в реанимационное отделение 8-й городской клинической больницы Львова. Также спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали из автомобиля двух погибших.
К ликвидации последствий ДТП привлекли 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.
Причины и обстоятельства аварии выясняются правоохранительными органами.
Ранее РБК-Украина сообщало, что 15 сентября произошло смертельное ДТП с военными во Львове с участием военной техники.
Напомним, 22 октября трассе Одесса-Рени возле с. Паланка заблокировано движение в обе стороны из-за аварии с опрокинувшимся грузовиком. В результате ДТП есть травмированные.