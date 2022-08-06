Рожкова назвала причины повышения официального курса НБУ до 36,6 гривен за доллар

Национальный банк с 21 июля повысил официальный курс на 25% до 36,6 гривен за доллар, чтобы уменьшить дисбалансы. Однако о свободном курсе речь пока не идет.

"Чтобы уменьшить дисбаланс, нам нужно было "перепривязать" курс на уровне, который участники рынка считали бы равновесным даже чисто психологически. Поэтому, с одной стороны, мы принимали во внимание девальвационные ожидания. С другой - учитывали темпы ослабления валют стран-партнеров к доллару США", - сказала она.

В то же время она заявила, что в НБУ никогда не говорили о возвращении к классическому плавающему курсообразованию в короткой перспективе мы никогда не говорили. "Мы всегда подчеркивали, что сейчас, к сожалению, нет необходимой предпосылки: спрос и предложение валюты все еще слишком не сбалансированы", - отметила Рожкова.

По ее словам, до войны в Украину поступала валюта прежде всего благодаря экспорту. Сейчас же экспорт "просел" почти на половину от довоенных времен. Так, с конца марта Украина начала понемногу экспортировать зерно. Начали с 1 млн т, а сейчас имеем 1,5 млн т в месяц. "Но сравнить эти объемы экспорта с довоенными (было по 5-6 млн т. в месяц) невозможно. И если в первые месяцы экспорт и импорт «просели» примерно одинаково, то с постепенным восстановлением экономики импорт начал восстанавливаться быстрее. Кроме того, сильно выросли объемы расходов наших граждан - вынужденных переселенцев заграницей", - добавила Рожкова.

"В таких условиях, грубо говоря, валюты в страну заходит существенно меньше, чем выходит, и эта разница покрывается из золотовалютных резервов", - сказала она.

Международная финансовая помощь позволяет сейчас удерживать достаточный уровень резервов для обеспечения стратегических потребностей страны. В частности с начала полномасштабной войны Украина получила 13,8 млрд долларов от международных партнеров. "Это беспрецедентная поддержка. Но несмотря на значительные поступления, они не покрывают все расходы", - сообщила первый заместитель председателя НБУ.

"Поэтому при имеющемся значительном дисбалансе переход к рыночному или плавающему курсу сейчас стал бы дополнительным шоком для экономики", - сказала Рожкова.