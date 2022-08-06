Рожкова назвала причины повышения официального курса НБУ до 36,6 гривен за доллар
Национальный банк с 21 июля повысил официальный курс на 25% до 36,6 гривен за доллар, чтобы уменьшить дисбалансы. Однако о свободном курсе речь пока не идет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью первого заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой изданию "Главком".
"Чтобы уменьшить дисбаланс, нам нужно было "перепривязать" курс на уровне, который участники рынка считали бы равновесным даже чисто психологически. Поэтому, с одной стороны, мы принимали во внимание девальвационные ожидания. С другой - учитывали темпы ослабления валют стран-партнеров к доллару США", - сказала она.
В то же время она заявила, что в НБУ никогда не говорили о возвращении к классическому плавающему курсообразованию в короткой перспективе мы никогда не говорили. "Мы всегда подчеркивали, что сейчас, к сожалению, нет необходимой предпосылки: спрос и предложение валюты все еще слишком не сбалансированы", - отметила Рожкова.
По ее словам, до войны в Украину поступала валюта прежде всего благодаря экспорту. Сейчас же экспорт "просел" почти на половину от довоенных времен. Так, с конца марта Украина начала понемногу экспортировать зерно. Начали с 1 млн т, а сейчас имеем 1,5 млн т в месяц. "Но сравнить эти объемы экспорта с довоенными (было по 5-6 млн т. в месяц) невозможно. И если в первые месяцы экспорт и импорт «просели» примерно одинаково, то с постепенным восстановлением экономики импорт начал восстанавливаться быстрее. Кроме того, сильно выросли объемы расходов наших граждан - вынужденных переселенцев заграницей", - добавила Рожкова.
"В таких условиях, грубо говоря, валюты в страну заходит существенно меньше, чем выходит, и эта разница покрывается из золотовалютных резервов", - сказала она.
Международная финансовая помощь позволяет сейчас удерживать достаточный уровень резервов для обеспечения стратегических потребностей страны. В частности с начала полномасштабной войны Украина получила 13,8 млрд долларов от международных партнеров. "Это беспрецедентная поддержка. Но несмотря на значительные поступления, они не покрывают все расходы", - сообщила первый заместитель председателя НБУ.
"Поэтому при имеющемся значительном дисбалансе переход к рыночному или плавающему курсу сейчас стал бы дополнительным шоком для экономики", - сказала Рожкова.
Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.