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Рожкова назвала причини підвищення офіційного курсу НБУ до 36,6 гривень за долар

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Україна, Субота 06 серпня 2022 15:51
Рожкова назвала причини підвищення офіційного курсу НБУ до 36,6 гривень за долар Фото: перший заступник голова НБУ Катерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс на 25% до 36,6 гривень за долар, щоб зменшити дисбаланси. Проте про вільний курс мова поки що не йде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової виданню "Главком".

"Щоб зменшити дисбаланс, нам потрібно було "переприв'язати" курс на рівні, який учасники ринку вважали б рівноважним навіть чисто психологічно. Тому, з одного боку, ми брали до уваги девальваційні очікування. З іншого - ураховували темпи послаблення валют країн-партнерів до долара США", - сказала вона.

Водночас вона заявила, що в НБУ ніколи не говорили про повернення до класичного плаваючого курсоутворення у короткій перспективі ми ніколи не говорили. "Ми завжди наголошували на тому, що зараз, на жаль, немає необхідної передумови: попит і пропозиція валюти все ще занадто не збалансовані", - зазначила Рожкова.

За її словами, до війни в Україну надходила валюта насамперед завдяки експорту. Нині ж експорт "просів" майже на половину від довоєнних часів. Так, з кінця березня Україна почала потроху експортувати зерно. Почали з 1 млн т, а зараз маємо 1,5 млн т на місяць. "Але порівняти ці обсяги експорту з довоєнними (було по 5-6 млн т. на місяць) неможливо. І якщо в перші місяці експорт та імпорт «просіли» приблизно однаково, то з поступовим відновленням економіки імпорт почав відновлюватися швидше. Крім того, сильно зросли обсяги витрат наших громадян - вимушених переселенців закордоном", - додала Рожкова.

"У таких умовах, грубо кажучи, валюти в країну заходить суттєво менше, ніж виходить, і ця різниця покривається із золотовалютних резервів", - сказала вона.

Міжнародна фінансова допомога дозволяє зараз утримувати достатній рівень резервів для забезпечення стратегічних потреб країни. Зокрема з початку повномасштабної війни Україна отримала 13,8 млрд доларів від міжнародних партнерів. "Це безпрецедентна підтримка. Але попри значні надходження, вони не покривають усі видатки", - повідомила перший заступник голови НБУ.

"Тож за наявного значного дисбалансу перехід до ринкового або плаваючого курсу зараз став би додатковим шоком для економіки", - сказала Рожкова.

Зазначимо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% з 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує і продає валюту на міжбанку.

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