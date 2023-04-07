У Росії можливий збройний протест. ГУР дізналось деталі заворушень в Брянській області

Військовослужбовець РФ розповів про велику кількість жертв серед окупантів внаслідок нещодавніх заворушень в одному з сіл Брянської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

Як повідомляється, у четвер, 6 квітня, у Погарському районі Брянської області відбулись заворушення. Російські повстанці знищили двох бойовиків окупаційної армії. Також відзначається значна кількість поранених, точна цифра наразі уточнюється. Окрім того, виведено з ладу ворожий БТР, пошкоджено іншу техніку, обладнання та майно окупантів.

"Купа "швидких", розх*ярили прикордонників, військових. Загиблих не знаю, але сказали, що поранених дох*я, бо дуже дох*я "швидких". Поприх*ярило туди, бл*дь. Х*йнули добре", - розповів російський військовослужбовець.

Як зазначили в ГУР, останні події в Брянській області свідчать про те, що в середині Росії можливий збройний протест проти діючого режиму.