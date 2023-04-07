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У Росії можливий збройний протест. ГУР дізналось деталі заворушень в Брянській області

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Брянська область, Росія, П'ятниця 07 квітня 2023 19:50
У Росії можливий збройний протест. ГУР дізналось деталі заворушень в Брянській області Фото: ГУР дізналось деталі заворушень в Брянській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Військовослужбовець РФ розповів про велику кількість жертв серед окупантів внаслідок нещодавніх заворушень в одному з сіл Брянської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

Як повідомляється, у четвер, 6 квітня, у Погарському районі Брянської області відбулись заворушення. Російські повстанці знищили двох бойовиків окупаційної армії. Також відзначається значна кількість поранених, точна цифра наразі уточнюється. Окрім того, виведено з ладу ворожий БТР, пошкоджено іншу техніку, обладнання та майно окупантів.

"Купа "швидких", розх*ярили прикордонників, військових. Загиблих не знаю, але сказали, що поранених дох*я, бо дуже дох*я "швидких". Поприх*ярило туди, бл*дь. Х*йнули добре", - розповів російський військовослужбовець.

Як зазначили в ГУР, останні події в Брянській області свідчать про те, що в середині Росії можливий збройний протест проти діючого режиму.

Нагадаємо, у четвер, 6 квітня, бійці "Російського добровольчого корпусу" влаштували вилазку в одне з сіл Брянської області.

Вони опублікували у своєму Telegram-каналі відеоролик, в якому показали моменти зі своєї вилазки на територію РФ, а також викрили російських чиновників на черговій брехні.

При цьому у Міноборони РФ стверджували, що самого проникнення на російську територію не було. Однак на опублікованому "РДК" відео можна побачити, як представники угрупування ходять по населеному пункту та спілкуються з місцевими жителями, а потім ведуть бій з використанням гранатометів.

Відомо, що це вже друге подібне проникнення "РДК" на територію Брянської області. Так, 2 березня росіяни в Брянській області вигадали начебто "перестрілку з українською ДРГ", яка нібито проникла на територію регіону.

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