В России возможен вооруженный протест. ГУР узнало детали беспорядков в Брянской области

Военнослужащий РФ рассказал о большом количестве жертв среди оккупантов в результате недавних беспорядков в одном из сел Брянской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

Как сообщается, в четверг, 6 апреля, в Погарском районе Брянской области произошли беспорядки. Российские повстанцы уничтожили двух боевиков оккупационной армии. Также отмечается значительное количество раненых, точная цифра уточняется. Кроме того, выведен из строя вражеский БТР, повреждена другая техника, оборудование и имущество оккупантов.

"Куча "скорых", расх*ярили пограничников, военных. Погибших не знаю, но сказали, что раненых дох*я, потому что очень дох*я "скорых". Поприх*ярило туда, бл*ядь. Х*йнули хорошо", - рассказал российский военнослужащий.

Как отметили в ГУР, последние события в Брянской области свидетельствуют о том, что внутри России возможен вооруженный протест против действующего режима.