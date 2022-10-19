Розгортається схема із боротьби. Арестович заявив, що проблему з дронами-камікадзе вирішать

Посадовець зазначив, що обіцяні союзниками та партнерами станції протидії БПЛА "дають фактично миттєво" - за добу.

"Це дуже ефективно. Зараз також уже збиває дрони зенітна артилерія. Вчора на Київ летіло 16 дронів, всі були збиті", - розповів Арестович.

Він вказав, що в Україні нині розгортається "повна схема із боротьби з безпілотниками": прожектора та зенітна артилерія, пости нагляду, зв'язок оповіщення.

"Ми протягом декількох тижнів справимося з цією проблемою, а до цього будемо збивати їх звичним способом", - додав радник ОП.