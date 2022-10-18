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ЗСУ за ніч знищили п'ять дронів-камікадзе над Миколаївською областю

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Миколаївська область, Вівторок 18 жовтня 2022 05:32
ЗСУ за ніч знищили п'ять дронів-камікадзе над Миколаївською областю Фото: ЗСУ за ніч знищили 5 дронів-камікадзе над Миколаївською областю (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вночі 18 жовтня сили протиповітряної оборони знищили п'ять іранських дронів-камікадзе у Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь" у Facebook .

Чотири дрони збиті силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь".

Ще один дрон збили воїни Сил територіальної оборони.

Нагадаємо, увечері, 17 жовтня, у центрі України сили протиповітряної оборони знищили 8 дронів-камікадзе "Shahed-136".

Російські окупанти також атакували дронами-камікадзе Миколаїв. Внаслідок удару були пошкоджені цистерни з олією на території підприємства.

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Миколаївська область
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