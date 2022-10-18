ЗСУ за ніч знищили п'ять дронів-камікадзе над Миколаївською областю
Фото: ЗСУ за ніч знищили 5 дронів-камікадзе над Миколаївською областю (Getty Images)
Вночі 18 жовтня сили протиповітряної оборони знищили п'ять іранських дронів-камікадзе у Миколаївській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь" у Facebook .
Чотири дрони збиті силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь".
Ще один дрон збили воїни Сил територіальної оборони.
Нагадаємо, увечері, 17 жовтня, у центрі України сили протиповітряної оборони знищили 8 дронів-камікадзе "Shahed-136".
Російські окупанти також атакували дронами-камікадзе Миколаїв. Внаслідок удару були пошкоджені цистерни з олією на території підприємства.
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