ЗСУ за ніч знищили п'ять дронів-камікадзе над Миколаївською областю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь" у Facebook .

Чотири дрони збиті силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь".

Ще один дрон збили воїни Сил територіальної оборони.

Нагадаємо, увечері, 17 жовтня, у центрі України сили протиповітряної оборони знищили 8 дронів-камікадзе "Shahed-136".

Російські окупанти також атакували дронами-камікадзе Миколаїв. Внаслідок удару були пошкоджені цистерни з олією на території підприємства.

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