Разворачивается схема борьбы. Арестович заявил, что проблему с дронами-камикадзе решат

Чиновник отметил, что обещанные союзниками и партнерами станции противодействия БПЛА "дают фактически мгновенно" - за сутки.

"Это очень эффективно. Сейчас тоже уже сбивает дроны зенитная артиллерия. Вчера в Киев летело 16 дронов, все были сбиты", - рассказал Арестович.

Он указал, что в Украине сейчас разворачивается "полная схема борьбы с беспилотниками": прожектора и зенитная артиллерия, посты надзора, связь оповещения.

"Мы в течение нескольких недель справимся с этой проблемой, а до этого будем сбивать их обычным способом", - добавил советник ОП.