Разворачивается схема борьбы. Арестович заявил, что проблему с дронами-камикадзе решат

В Украине сейчас разворачивается полная схема по борьбе с иранскими дронами-камикадзе. В ближайшее время проблема с Shahed-136 будет решена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".
Чиновник отметил, что обещанные союзниками и партнерами станции противодействия БПЛА "дают фактически мгновенно" - за сутки.
"Это очень эффективно. Сейчас тоже уже сбивает дроны зенитная артиллерия. Вчера в Киев летело 16 дронов, все были сбиты", - рассказал Арестович.
Он указал, что в Украине сейчас разворачивается "полная схема борьбы с беспилотниками": прожектора и зенитная артиллерия, посты надзора, связь оповещения.
"Мы в течение нескольких недель справимся с этой проблемой, а до этого будем сбивать их обычным способом", - добавил советник ОП.
Напомним, что ВСУ за ночь сбили пять дронов-камикадзе над Николаевской областью.
Вечером 17 октября в центре Украины силы противовоздушной обороны уничтожили 8 дронов-камикадзе Shahed-136.
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