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Розглянуть питання ВЛК. Зеленський анонсував засідання РНБО

Понеділок 28 серпня 2023 18:16
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Розглянуть питання ВЛК. Зеленський анонсував засідання РНБО Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський анонсував чергове засідання Ради національної безпеки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами президента, на засіданні РНБО буде розглянуто питання інспектування військово-лікарських комісій.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Це дозволить звільнити військовослужбовців від ролі "кур'єра", та надасть можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК.

Перевірки ТЦК в Україні

Нагадаємо, після гучних корупційних скандалів в обласних військкоматах президент України Володимир Зеленський ініціював перевірки ТЦК по всій країні.

Пізніше Зеленський затвердив рішення РНБО, яким доручили звільнити всіх начальників обласних військкоматів. У деяких регіонах вже розпочали процедуру звільнення начальників ТЦК.

Крім того, поліція провела понад 200 обшуків у територіальних центрах комплектування та військово-лікарських комісіях. Правоохоронці вилучили понад 10 тисяч особових медичних справ.

Нещодавно Кабінет міністрів України ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії.

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Володимир Зеленський РНБО ВЛК
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