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Рассмотрят вопросы ВВК. Зеленский анонсировал заседание СНБО

Понедельник 28 августа 2023 18:16
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Рассмотрят вопросы ВВК. Зеленский анонсировал заседание СНБО Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский анонсировал очередное заседание Совета национальной безопасности.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам президента, на заседании СНБО будут рассмотрены вопросы инспектирования военно-врачебных комиссий.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. Это позволит освободить военнослужащих от роли "курьера" и позволит быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВЛК.

Проверки ТЦК в Украине

Напомним, после громких коррупционных скандалов в областных военкоматах президент Украины Владимир Зеленский инициировал проверки ТЦК по всей стране.

Позже Зеленский утвердил решение СНБО, которым поручили уволить всех начальников областных военкоматов. В некоторых регионах уже приступили к процедуре увольнения начальников ТЦК.

Кроме того, полиция провела более 200 обысков в территориальных центрах комплектования и военно-врачебных комиссиях. Правоохранители изъяли более 10 тысяч личных медицинских дел.

Недавно Кабинет министров Украины принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии.

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СНБО ВЛК Владимир Зеленский
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