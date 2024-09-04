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Розгляне інших кандидатів. Макрон відклав призначення нового прем’єра Франції

Фото: французький президент Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Французький президент Еммануель Макрон відклав призначення нового прем’єра Франції. Натомість він вирішив розглянути й інших кандидатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста Le Figaro Луї Осальте.

Політичний журналіст Осальте заявив, що Макрон схиляється до того, щоб відмовитися від кандидатур Бернара Казньова і Ксав’є Бертрана, та підшукати інші варіанти. 

Він зауважив, що рішення можуть відкласти до кінця тижня, коли завершаться Паралімпійські ігри.
 

Що відбувається в Франції

Нагадаємо, що після виборів до Європейського парламенту, які відбулися на початку червня, президент Франції Еммануель Макрон розпустив Національні збори Франції (нижня палата парламенту) та оголосив про дострокові парламентські вибори.

Зауважимо, що після 2-го туру парламентських виборів французький прем'єр Габріель Атталь повідомив, що піде у відставку.

РБК-Україна повідомляло, що навіть більш як через півтора місяця після виборів та відставки уряду Габріеля Атталя Макрон не призначив нового прем'єра.

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ФранціяЕммануель Макрон