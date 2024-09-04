Розгляне інших кандидатів. Макрон відклав призначення нового прем’єра Франції

Що відбувається в Франції

Нагадаємо, що після виборів до Європейського парламенту, які відбулися на початку червня, президент Франції Еммануель Макрон розпустив Національні збори Франції (нижня палата парламенту) та оголосив про дострокові парламентські вибори.

Зауважимо, що після 2-го туру парламентських виборів французький прем'єр Габріель Атталь повідомив, що піде у відставку.

РБК-Україна повідомляло, що навіть більш як через півтора місяця після виборів та відставки уряду Габріеля Атталя Макрон не призначив нового прем'єра.

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