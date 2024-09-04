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Рассмотрит других кандидатов. Макрон отложил назначение нового премьера Франции

Фото: французский президент Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Французский президент Эммануэль Макрон отложил назначение нового премьера Франции. Вместо этого он решил рассмотреть и других кандидатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста Le Figaro Луи Осальте.

Политический журналист Осальте заявил, что Макрон склоняется к тому, чтобы отказаться от кандидатур Бернара Казнева и Ксавье Бертрана и подыскать другие варианты.

Он отметил, что решения могут быть отложены до конца недели, когда завершатся Паралимпийские игры.

Что происходит во Франции

Напомним, что после выборов в Европейский парламент, состоявшихся в начале июня, президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) и объявил о досрочных парламентских выборах.

Отметим, что после 2-го тура парламентских выборов французский премьер Габриэль Атталь сообщил, что уйдет в отставку.

РБК-Украина сообщало, что даже спустя более полутора месяцев после выборов и отставки правительства Габриэля Атталя Макрон не назначил нового премьера.

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ФранцияЭммануэль Макрон