Рассмотрит других кандидатов. Макрон отложил назначение нового премьера Франции

Что происходит во Франции

Напомним, что после выборов в Европейский парламент, состоявшихся в начале июня, президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) и объявил о досрочных парламентских выборах.

Отметим, что после 2-го тура парламентских выборов французский премьер Габриэль Атталь сообщил, что уйдет в отставку.

РБК-Украина сообщало, что даже спустя более полутора месяцев после выборов и отставки правительства Габриэля Атталя Макрон не назначил нового премьера.

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