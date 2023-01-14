UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Розглядаються два варіанти. Де може відбутися інформаційний "Рамштайн"

Фото: міністр культури Олександр Ткаченко розповів, де може відбутися інформаційний "Рамштайн" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Інформаційний "Рамштайн" може відбутися у Парижі, наразі щодо цього йдуть перемовини. На випадок затримки ще розглядається Варшава.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра культури Олександра Ткаченка державному агентству "Укрінформ".

"Проводимо перемовини із нашими французькими колегами. Є певні ініціативи з боку президента (Франції, - ред.) Макрона. Тож намагаємося узгодити наші позиції для того, щоб у межах, які будуть обговорені, зробити міжнародний форум або в Парижі, або, якщо буде затримка, то у Варшаві, - розповів він. - Бо там ведеться робота стосовно порушення на світовому рівні питання інформаційної безпеки".

За словами Ткаченка, з нових ідей, що запропоновані це криміналізація статей проти російських пропагандистів, робота з хайтек-компаніями: із соціальними мережами і ОТТ-платформами, робота з розповсюдження санкцій не лише в країнах ЄС, але й в усьому світі.

"Зокрема, у країнах так званого “глобального Півдня”, де досі велика присутність російських медіа. Крім того, це координація дій щонайменше ЄС для протидії наративам російським та їхньому розповсюдженню", - додав міністр культури.

Як повідомлялося, перше засідання фінансового "Рамштайну" для України може відбутися у першому кварталі 2023 року.

А нова зустріч партнерів із оборони України відбудеться 20 січня. Вона пройде на військовій базі у німецькому місті Рамштайн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні