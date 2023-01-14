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Рассматриваются два варианта. Где может состояться информационный "Рамштайн"

Фото: министр культуры Александр Ткаченко рассказал, где может состояться информационный "Рамштайн" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Информационный "Рамштайн" может пройти в Париже, по этому поводу идут переговоры. В случае задержки еще рассматривается Варшава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра культуры Александра Ткаченко государственному агентству "Укринформ".

"Проводим переговоры с нашими французскими коллегами. Есть определенные инициативы со стороны президента (Франции, - ред.). Макрона. Поэтому стараемся согласовать наши позиции для того, чтобы в рамках, которые будут обсуждены, сделать международный форум либо в Париже, либо, если будет задержка, то в Варшаве, - рассказал он. - Ибо там ведется работа по нарушению на мировом уровне вопроса информационной безопасности".

По словам Ткаченко, из новых идей, которые предложены, это криминализация статей против российских пропагандистов, работа с хайтек-компаниями: с социальными сетями и ОТТ-платформами, работа по распространению санкций не только в странах ЕС, но и во всем мире.

"В частности, в странах так называемого "глобального Юга", где до сих пор большое присутствие российских медиа. Кроме того, это координация действий по меньшей мере ЕС для противодействия российских нарративов и их распространению", - добавил министр культуры.

Как сообщалось, первое заседание финансового "Рамштайна" для Украины может пройти в первом квартале 2023 года.

А новая встреча партнеров по обороне Украины состоится 20 января. Она пройдет на военной базе в немецком городе Рамштайн.

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