Розганяв Майдан. Депортованих дітей в Криму бив колишній "беркутівець", - ЗМІ

За даними видання, мова йде про Валерія Астахова. Він після окупації Криму втік на територію півострова, отримав громадянство Росії та приєднався до так званого "МВД" в Євпаторії. Про це також свідчать дані з бази "Миротворець".

Фото: колишній "беркутівець" бив дітей у Криму (theins.ru)

Автори матеріалу поспілкувалися з дітьми, яких нещодавно повернули з російської неволі. Відомо, що ще у жовтні минулого року 17 дітей з Херсонської області відправили нібито "на відпочинок" у табори в окупованому Криму. Проте на території півострова вони прибули майже пів року.

За словами дітей, у Криму їх били, погрожували та тримали у підвалі. Крім того, в одному з так званих таборів в Євпаторії не було навіть постільної білизни, лише матраци та подушки.

Діти стверджують, що бив та залякував їх саме Валерій Астахов. У таборі, де їх утримували, колишній "беркутівець" відводив дітей у підвал, показував металеву палицю і погрожував побити нею за підтримку України.

За інформацією лабораторії Єльського університету, росіяни вивозять українських дітей до 40 таборів у Сибірі, на узбережжі Чорного морі, у центральних регіонах Росії, на Уралі та в окупованому Криму.

Нагадаємо, нещодавно Україна повернула 15 дітей з тимчасово окупованих територій.

Також зазначимо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за звинуваченням у депортації українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.