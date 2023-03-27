UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Розганяв Майдан. Депортованих дітей в Криму бив колишній "беркутівець", - ЗМІ

Фото: колишній "беркутівець" бив депортованих дітей у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній співробітник "Беркута" бив депортованих українських дітей в окупованому Криму. Він також брав участь у розгоні Майдану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

За даними видання, мова йде про Валерія Астахова. Він після окупації Криму втік на територію півострова, отримав громадянство Росії та приєднався до так званого "МВД" в Євпаторії. Про це також свідчать дані з бази "Миротворець".

Фото: колишній "беркутівець" бив дітей у Криму (theins.ru)

Автори матеріалу поспілкувалися з дітьми, яких нещодавно повернули з російської неволі. Відомо, що ще у жовтні минулого року 17 дітей з Херсонської області відправили нібито "на відпочинок" у табори в окупованому Криму. Проте на території півострова вони прибули майже пів року.

За словами дітей, у Криму їх били, погрожували та тримали у підвалі. Крім того, в одному з так званих таборів в Євпаторії не було навіть постільної білизни, лише матраци та подушки.

Діти стверджують, що бив та залякував їх саме Валерій Астахов. У таборі, де їх утримували, колишній "беркутівець" відводив дітей у підвал, показував металеву палицю і погрожував побити нею за підтримку України.

За інформацією лабораторії Єльського університету, росіяни вивозять українських дітей до 40 таборів у Сибірі, на узбережжі Чорного морі, у центральних регіонах Росії, на Уралі та в окупованому Криму.

Нагадаємо, нещодавно Україна повернула 15 дітей з тимчасово окупованих територій.

Також зазначимо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за звинуваченням у депортації українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
БеркутдітиКрым