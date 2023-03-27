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Разгонял Майдан. Депортированных детей в Крыму избивал бывший "беркутовец", - СМИ

Фото: бывший "беркутовец" избивал депортированных детей в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший сотрудник "Беркута" избивал депортированных украинских детей в оккупированном Крыму. Он также участвовал в разгоне Майдана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

По данным издания, речь идет о Валерии Астахове. Он после оккупации Крыма сбежал на территорию полуострова, получил гражданство России и присоединился к так называемому "МВД" в Евпатории. Об этом свидетельствуют данные из базы "Миротворец".

Фото: бывший "беркутовец" избивал детей в Крыму (theins.ru)

Авторы материала пообщались с детьми, которые недавно вернулись из российского плена. Известно, что еще в октябре прошлого года 17 детей из Херсонской области отправили якобы "на отдых" в лагеря в оккупированном Крыму. Однако на территории полуострова они прибыли около полугода.

По словам детей, в Крыму их избивали, угрожали и держали в подвале. Кроме того, в одном из так называемых лагерей в Евпатории не было даже постельного белья, только матрасы и подушки.

Дети утверждают, что избивал и запугивал их именно Валерий Астахов. В лагере, где их содержали, бывший "беркутовец" отводил детей в подвал, показывал металлическую палку и угрожал избить ею за поддержку Украины.

По информации лаборатории Йельского университета, россияне вывозят украинских детей в 40 лагерей в Сибири, на побережье Черного моря, в центральных регионах России, на Урале и в оккупированном Крыму.

Напомним, недавно Украина вернула 15 детей с временно оккупированных территорий.

Также отметим, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинцев.

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