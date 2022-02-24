"Розетка" остановила работу точек выдачи заказов

Крупнейший украинский интернет-магазин "Розетка" временно прекратила выдачу заказов. О том, когда будет возобновлена работа точек выдачи, не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию от магазина.

Как сообщало РБК-Украина, крупнейшие украинские сети супермаркетов продолжают работать после нападения России на Украину. В магазинах наблюдаются большие очереди.

Совладелец Rozetka Владислав Чечеткин сегодня утром заявил, что интернет-магазин работает и делает все, чтобы продолжать работу. "На сегодня мы не все и везде сможем доставить, но будем бороться за это", - написал он.