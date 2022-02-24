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Как работают магазины в Украине: крупнейшие сети обнародовали информацию

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Украина, Четверг 24 февраля 2022 14:42
Как работают магазины в Украине: крупнейшие сети обнародовали информацию Фото: супермаркеты работают в Украине 24 февраля после введения военного положения
Автор: Александр Белоус

Крупнейшие украинские сети супермаркетов продолжают работать после нападения России на Украину. В магазинах наблюдаются большие очереди, и некоторые сегодня решили закрыться пораньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления сетей и их владельцев.

В частности, совладелец сети АТБ Валерий Бондарь сообщил, что сеть работает в максимально усиленном и мобилизованном режиме.

"Магазины торговой сети "АТБ" обеспечены товарами всех категорий в полном объеме. Компания имеет достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения. Логистическая и транспортная инфраструктура компании находится под личным контролем", - написал он.

В сети NOVUS сообщили, что продолжают работать и делают все возможное, чтобы обеспечивать продуктам. В то же время сегодня магазины закроются в 21 час вместо обычных 23 часов.

В сети "Сильпо" делают все, чтобы сегодня максимум супермаркетов работал в обычном режиме. "Мы работаем над тем, чтобы поставлять товары из наших распределительных центров. Мы на связи с производителями, чтобы обеспечить постоянные поставки продукции. А также на связи с ТРЦ, чтобы даже при закрытии торгового центра, мы открыли "Сильпо", - говорится в сообщении.

Сеть "Эпицентр" продолжает работу. "Мы делаем все от себя зависящее для обеспечения безопасности посетителей и персонала", - сказали в компании.

Совладелец Rozetka Владислав Чечеткин заявил, что интернет-магазин работает и делает все, чтобы продолжать работу. "На сегодня мы не все и везде сможем доставить, но будем бороться за это", написал он.

Напомним, НБУ заявили, что Национальный банк не вводил ограничений на безналичные расчеты, в частности на расчеты через POS-терминалы в точках торговых сетей. Все безналичные расчеты можно осуществлять без ограничений.

В офисе президента заявили, что запасов продуктов на складах сетевых магазинов хватит на 15-20 дней.

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