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"Розетка" зупинила роботу точок видачі замовлень

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 17:40
"Розетка" зупинила роботу точок видачі замовлень Фото: "Розетка" припинила роботу точок видачі (rozetka.com.ua)
Автор: Олександр Білоус

Найбільший український інтернет-магазин "Розетка" тимчасово припинила видачу замовлень. Про те, коли буде відновлено роботу точок видачі, не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію від магазину.

"Ми тимчасово призупиняємо роботу точок видачі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, найбільші українські мережі супермаркетів продовжують працювати після нападу Росії на Україну. У магазинах спостерігаються великі черги.

Співвласник Rozetka Владислав Чечоткін сьогодні вранці заявив, що інтернет-магазин працює і робить все, щоб продовжувати роботу. "На сьогодні ми не всі і скрізь зможемо доставити, але будемо боротися за це", - написав він.

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