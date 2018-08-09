Rozetka заявила об объединении с группой компаний EVO

Rozetka выкупит долю медиагруппы Naspers в EVO Group

Интернет-супермаркет Rozetka выкупает долю южно-африканской медиагруппы Naspers в группе компаний EVO. Об этом в Facebook сообщил основатель Rozetka Владислав Чечеткин.

Сообщается, что после того, как Rozetka выкупит долю Naspers в группе компаний EVO, доля основателей EVO трансформируется в долю в объединенной компании. Все проекты продолжат работу, а объединенная компания продолжит развивать направление маркетплейсов. Это позволит малым и средним предпринимателям продавать товары через сайты объединенной компании. Предполагается, что благодаря логистике Rozetka потребители получат более оперативную доставку.

Также сообщается, что закрытие сделки состоится после разрешения Антимонопольного комитета на концентрацию в Украине.

Отметим, группа компаний EVO владеет площадками Bigl, Prom.ua, Kabanchik, Shafa, Crafta и рядом других.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что онлайн-ритейлер Amazon во втором квартале этого года показал прибыль, которая вдвое превысила ожидания биржи. В частности, в указанный период Amazon получил прибыль в размере 2,5 млрд долларов, тогда как за аналогичный период в прошлом году компания заработала лишь 197 млн долларов.