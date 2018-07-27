Прибыль Amazon во 2-м квартале возросла в 13 раз

Значительная часть успеха обусловлена ​​прогрессом Amazon в области облачных сервисов

Гигант онлайн-ритейла Amazon во втором квартале этого года показал прибыль, которая вдвое превысила ожидания биржи. Об этом сообщает издание DW.

В частности, опубликованные 26 июля документы компании свидетельствуют о прогнозируемом высоком уровне продаж осенью.

Указано, что во втором квартале Amazon получил прибыль в размере 2,5 миллиарда долларов, тогда как за аналогичный период в прошлом году компания заработала лишь 197 млн долларов.

В отчете ритейлера также отмечается, что ее бизнес эффективно ищет возможности компенсировать дорогую быструю доставку за счет контроля расходов и развития высокомаржинальных подразделений, например, облачных хранилищ данных и облачных вычислений.

Кроме того, доходы компания планирует инвестировать в новые сферы, в частности, доставку свежих овощей и фруктов по всем США.

"Мы видим большую, чем ожидалось, эффективность во многих наших инвестициях в вещи вроде хранилищ, дата-центров и маркетинга", - заявил финансовый директор Amazon Брайан Олсавски.

Напомним, основатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории, состояние его активов превышает 150 миллиардов долларов.

Как писало РБК-Украина, в марте президент США Дональд Трамп обвинил интернет-компанию Amazon в неуплате налогов. "Они платят мало или вообще не платят налоги исполнительной власти американских штатов или местных властей. Используют нашу почтовую службу как мальчика по доставке (что наносит большой вред Соединенным Штатам) и заставляют тысячи ритейлеров закрываться", - заявил глава США.