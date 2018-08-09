Rozetka оголосила про об'єднання з групою компаній EVO

Rozetka викупить частку медіагрупи Naspers в EVO Group

Інтернет-супермаркет Rozetka викуповує частку південно-африканської медіагрупи Naspers в групі компаній EVO. Про це у Facebook повідомив засновник Rozetka Владислав Чечоткін.

Повідомляється, що після того, як Rozetka викупить частку Naspers в групі компаній EVO, частка засновників EVO трансформується в частку в об'єднаній компанії. Всі проекти продовжать роботу, а об'єднана компанія продовжить розвивати напрямок маркетплейсів. Це дозволить малим і середнім підприємцям продавати товари через сайти об'єднаної компанії. Передбачається, що завдяки логістиці Rozetka споживачі отримають більш оперативну доставку.

Також повідомляється, що закриття угоди станеться після дозволу Антимонопольного комітету на концентрацію в Україні.

Зазначимо, група компаній EVO володіє майданчиками Bigl, Prom.ua, Kabanchik, Shafa, Crafta та рядом інших.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що онлайн-рітейлер Amazon у другому кварталі цього року показав прибуток, яка вдвічі перевищив очікування біржі. Зокрема, у зазначений період Amazon отримав прибуток у розмірі 2,5 млрд доларів, тоді як за аналогічний період минулого року компанія заробила лише 197 млн доларів.