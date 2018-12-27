ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Кабмин утвердил процедуру аудита Пенсионного фонда

Новости » Политика    27.12.2018 - 12:21
Кабмин утвердил процедуру аудита Пенсионного фонда
Иллюстративное фото (facebook.com/pfu.gov.ua)

Утвержденный порядок регламентирует финансовый аудит Пенсионного фонда

Кабинет министров Украины утвердил порядок финансового аудита Пенсионного фонда и фондов общеобязательного государственного социального страхования. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В правительстве отметили, что порядок проведения финансового аудита Пенсионного фонда Украины и фондов соцстраха Государственной аудиторской службой и ее органами разработан для реализации органами финансового контроля полномочий, а также для унификации подходов к аудиту фондов социального и пенсионного страхования.

Порядок регламентирует этапы проведения аудита, методы и механизм планирования и организации проверок. Также порядок устанавливает, что общий срок аудита не должен превышать рабочих 90 дней.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в ноябре главой Пенсионного фонда назначили Евгения Капинуса.

РБК-Украина писало, что у Пенсионного фонда в июле возникли проблемы с выплатой пенсий. В Министерстве финансов сообщили, что свои обязательства по части дотаций выполнили в полном объеме, перечислив в январе-июле 83,4 млрд гривен. Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что инициирует служебное расследование.

 

В Кабмине поручили решить проблему с выплатой зарплат на "Укроборонпроме"
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныаудитПенсионный фонд Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь