Розділення України потрапило до 10 глобальних ризиків 2024 року журналу The Time

У пункті 3 "Розділена Україна" видання назвало історичною поразкою вторгнення Росії в Україну та констатувало посилення НАТО новими членами - Фінляндією та Швецією.

Крім того, зазначені початок процедури вступу України до ЄС, запроваджені 11 раундів санкцій проти Росії та наближення нових обмежень, заморожування половини її суверенних активів, а також плани скерувати ці кошти на відновлення України. Також зазначається, що Європа більше не купує російські енергоносії.

"Цього року Україна буде де-факто розділена, і Росія тепер має ініціативу на полі бою та матеріальну перевагу. 2024 рік є переломним моментом у війні: якщо Україна не вирішить свої кадрові проблеми, не збільшить виробництво зброї та найближчим часом не розробить реалістичну військову стратегію, її територіальні втрати можуть виявитися постійними і навіть можуть розширитися", - йдеться у публікації.

Зазначається, що Київ сильно постраждав від зменшення політичної та матеріальної підтримки Сполучених Штатів, а перспективи європейської допомоги лише трохи кращі. Зазначається, що Україна відчайдушно потребує додаткових військ.

З усіх цих причин, вважають у The Time, цього року Київ піде на більші військові ризики, включно з ударами по більшій кількості цілей у Росії, що спровокує безпрецедентну відповідь агресора та може втягнути у конфлікт країни НАТО.

Інші глобальні ризики

Серед інших глобальних ризиків The Time на 2024 рік, зазначені:

Криза та розкол у США через президентські вибори та можливість перемоги Трампа;

Розширення бойових дій на Близькому Сході;

Вихід штучного інтелекту з-під контролю;

Країни-ізгої: Росія, Північна Корея та Іран посилюватимуть можливості одна одної та діятимуть все більш скоординованими та руйнівними способами на глобальній арені;

Економіка Китаю не відновиться;

Боротьба за корисні копалини;

Глобальна інфляція, що почалася у 2021;

Екстремальні погодні явища, що спричинять відсутність продовольчої безпеки, посилять нестачу води, порушать логістику, розповсюдять хвороби та сприятимуть міграції та політичній нестабільності;

Невизначеність та втрати для компаній та корпорацій.

Ініціативи мирних переговорів з припинення війни між Україною та РФ

Агентство Bloomberg повідомило, що 16 грудня у Саудівській Аравії відбулася таємна зустріч між Україною, країнами G7 і невеликою групою держав глобального Півдня. Під час розмови обговорювався план проведення мирних переговорів щодо припинення війни на умовах Києва.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що західні союзники не вимагають від України проведення переговорів з Росією для заморожування бойових дій.

В Офісі президента України закликали світ припинити жити ілюзіями - Путін продовжить воювати і вбивати.

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