Разделение Украины попало в 10 глобальных рисков 2024 года журнала The Time

Журнал The Time обнародовал "Топ-10 глобальных рисков на 2024 год". Третью строчку в перечне занял прогноз вероятного раздела Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал The Time.
В пункте 3 "Разделенная Украина" издание назвало историческим поражением вторжение России в Украину и констатировало усиление НАТО новыми членами - Финляндией и Швецией.
Кроме того, отмечены начало процедуры вступления Украины в ЕС, введенные 11 раундов санкций против России и приближение новых ограничений, замораживание половины ее суверенных активов, а также планы направить эти средства на восстановление Украины. Также отмечается, что Европа больше не покупает российские энергоносители.
"В этом году Украина будет де-факто разделена, и Россия теперь имеет инициативу на поле боя и материальное преимущество. 2024 год является переломным моментом в войне: если Украина не решит свои кадровые проблемы, не увеличит производство оружия и в ближайшее время не разработает реалистичную военную стратегию, ее территориальные потери могут оказаться постоянными и даже могут расшириться", - говорится в публикации.
Отмечается, что Киев сильно пострадал от уменьшения политической и материальной поддержки Соединенных Штатов, а перспективы европейской помощи лишь немного лучше. Отмечается, что Украина отчаянно нуждается в дополнительных войсках.
По всем этим причинам, считают в The Time, в этом году Киев пойдет на большие военные риски, включая удары по большему количеству целей в России, что спровоцирует беспрецедентный ответ агрессора и может втянуть в конфликт страны НАТО.
Среди других глобальных рисков The Time на 2024 год, отмечены:
Агентство Bloomberg сообщило, что 16 декабря в Саудовской Аравии прошла тайная встреча между Украиной, странами G7 и небольшой группой государств глобального Юга. Во время разговора обсуждался план проведения мирных переговоров с Россией на условиях Киева.
В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные союзники не требуют от Украины проведения переговоров с Россией для замораживания боевых действий.
В Офисе президента Украины призвали мир прекратить жить иллюзиями - Путин продолжит воевать и убивать.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.