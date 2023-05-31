Розбомбили новоприбулих та взяли у кільце. Окупант розповів про ситуацію біля Кремінної

За його словами, нещодавно на їх позиції привезли 175 новобранців з Москви. Однак їх позиції не були готові до такої кількості людей, і після обстрілу в живих лишилось близько 90 росіян.

"Привезли три БТРи зі 175 добровольцями на одну позицію. Нас як розпетрушило... залишилася сотка, якщо не 90. У мене курточка - це суцільний друшляк, я не розумію, як мені вчора пощастило. У новоприбулих офіцер теж мобік *банутий якийсь, він узяв їх, коротше, в ряд поставив по 5 метрів один від одного... ні окопів... у кожного по магазину. Наші-то паніку не хочуть роздмухувати", - розповідає окупант.

Він також говорить, що їх позиції біля Кремінної знаходяться під постійним обстрілом і невдовзі ЗСУ візьме їх у кільце.

"У них зараз просто йдуть батальйонами, ешелонами. Завтра Кремінної, післязавтра, кінець прийде ось цьому поселенню, вони (ЗСУ) все вже в кільце взяли", - каже росіянин.

Окупант розповідає, що вони не повинні були стояти на першій лінії, тим паче бути в складі штурмової бригади. Однак керівництво не зважає на це і кидає у бій.

Ситуація в Луганській області

Наразі більша частина Луганської області все ще перебуває під контролем росіян. Вони не залишають спроби повної окупації регіону.

Українськім військовим вдалося здійснити контратаку біля Білогорівки, що під Кремінною. При цьому 19 травня російські війська продовжували обмежені наземні атаки поблизу Кремінної.

Також українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках знищили два російських танки, один з яких Т-90.

Нагадаємо, бійці Сил спеціальних операцій Збройних Сил України вступили в нерівний бій з російськими військовими неподалік Кремінної.

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