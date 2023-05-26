ССО поблизу Кремінної розгромили групу окупантів, яка переважала їх за кількістю

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Як розповіли у відомстві, бій відбувся в районі Кремінної, що у Луганській області. Там під час ведення спеціальної розвідки воїни ССО України виявили розташування особового складу противника. Однак противників було більше, ніж наших бійців.

Попри це вони вступили у вогневий контакт з окупантами. Під час бою група здійснила розрив контакту та запит на вогневу підтримку сил резерву.

Після цього позиції росіян уразили із 60-мм міномета. Завдяки цьому противник був подавлений. Кількість втрат серед росіян наразі уточнюється.

Ситуація в Луганській області

Наразі більша частина Луганської області все ще перебуває під контролем росіян. Вони не залишають спроби повної окупації регіону.

Однак українськім військовим вдалося контратаку біля Білогорівки, що під Кремінною та утримали укріпрайон в Бахмуті. При цьому 19 травня російські війська продовжували обмежені наземні атаки поблизу Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

Також українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках знищили два російських танки, один з яких Т-90.