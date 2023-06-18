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Розблокування морських портів знизить залежність України від зовнішнього фінансування, - нардеп

Фото: розблокування морських портів знизить залежність України від зовнішнього фінансування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Світ має припинити російський шантаж на морі і забезпечити вільне судноплавство - поки інші диктатори світу не взяли на озброєння тактику Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

"Блокада морських портів - дуже погана ситуація не тільки для України, це дуже поганий приклад для всього світу, що можна просто взяти і припинити комерційне судноплавство в світовому океані. І якщо світ з цим не розбереться, не зупинить цей шантаж путіна, то далі до таких речей можуть вдатися диктатори в інших частинах світу. Що, безумовно, нічого доброго світу не дасть", - пояснив Гончаренко.

Водночас він наголосив, що перемогти Росію на морі і забезпечити вільне судноплавство цілком можливо у разі обʼєднання партнерів України.

"Головне питання тут - військове. Має бути коаліція країн з потужним військово-морським флотом, які просто візьмуть під захист кораблі, які будуть рухатися безпосередньо в Чорному морі. Це перше, що має бути. І це дуже важливо. Далі - питання страхування. Тому що для морських перевезень це питання ключове, і це дуже важливо. Україна зі свого боку вже виділила 20 мільярдів гривень на страхування", - зауважив Гончаренко.

Він також наголосив, що для України відкриття портів грає ключову роль у відновленні економіки.

"Відкриття експорту морського дуже суттєво вплине на ситуацію економічну в Україні. До речі, для світу це знизить потребу в фінансуванні України. Тому що Україна почне заробляти сама. А сьогодні, звичайно, з закритим Чорним морем Україна цього не може робити", - резюмував Гончаренко.

Нагадаємо, раніше американський дипломат Курт Волкер закликав міжнародну спільноту покінчити з російським піратством у Чорному морі та розблокувати морські порти України.

Також представники бізнес-спільноти звернулися до ООН та Туреччини із закликом забезпечити вільне судноплавство у Чорноморському регіоні.

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