Бізнес звернувся до ООН та Туреччини з закликом розблокувати зернову ініціативу

Європейська бізнес асоціацією, Американська торговельна палата в Україні та Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" звернулася до ООН та Туреччини з закликом розблокувати Чорноморську зернову ініціативу та забезпечити вільне торговельного судноплавство в Чорноморському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт EBA.

"Російські інспектори Спільного координаційного центру (СКЦ) штучно блокують повноцінну роботу зернової ініціативи та порушують вільне судноплавство в Чорному морі. Наразі 140 суден очікують на перевірку СКЦ у Босфорі, а українські порти працюють лише на 30% своєї потужності. Водночас рух російських суден у Чорному морі не обмежується регулярними перевірками, при цьому обсяг перевезених вантажів Азовським та Чорним морями становить близько 250 млн т у 2022 році. Таким чином, бізнес занепокоєний ситуацією, що склалася в останні місяці із затримками роботи зернових коридорів Чорним морем", - сказано у зверненні.

Бізнес-спільнота акцентує: міжнародні ланцюги постачання продовольства та глобальна продовольча безпека, включаючи світові ціни на продовольство та рівень голоду, знову опинилися під значною загрозою через штучне скорочення обсягів експорту українських зернових та олійних культур російською стороною. І якби Ініціатива працювала злагоджено та на повну потужність, загальний обсяг експорту зерна міг би бути на 30-40% більшим.

Тому міжнародна спільнота має вжити заходів для припинення свавілля російської сторони і забезпечення стабільної та своєчасної роботи інспекторів/представників комісії, які діють при СКЦ, переконані підприємці.

Вони також закликають розблокувати українські порти для всіх видів вантажів, та включити Миколаївський морський порт і інші порти та термінали, що розташовані в Бузько-Дніпровському каналі, до Чорноморської зернової ініціативи, з метою збільшення пропускної спроможності для експорту зерна.

"Потрібно забезпечити вільне торговельне судноплавство в Чорному морі для всіх сторін. Або - запровадити перевірку всіх російських суден, які плавають у Чорному морі, шляхом створення рівних умов для українського та російського експорту", - підкреслюється у зверненні.

Нагадаємо, раніше віце прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернулися до міжнародної спільноти з закликом вплинути на Росію та розблокувати морське торгівельне судноплавство для України.

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