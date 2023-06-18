Разблокировка морских портов снизит зависимость Украины от внешнего финансирования, - нардеп

"Блокада морских портов - очень плохая ситуация не только для Украины, это очень плохой пример для всего мира, что можно просто взять и прекратить коммерческое судоходство в мировом океане. И если мир с этим не разберется, не остановит этот шантаж путина, то далее таких вещей могут удаться диктаторы в других частях света. Что, безусловно, ничего хорошего мира не даст", - объяснил Гончаренко.

В то же время, он отметил, что победить Россию на море и обеспечить свободное судоходство вполне возможно в случае объединения партнеров Украины.

"Главный вопрос здесь - военный. Должна быть коалиция стран с мощным военно-морским флотом, которые просто возьмут под защиту корабли, которые будут двигаться непосредственно в Черном море. Это первое, что должно быть. И это очень важно. Дальше – вопрос страхования. Потому что для морских перевозок этот вопрос является ключевым, и это очень важно. Украина со своей стороны уже выделила 20 миллиардов гривен на страхование", - отметил Гончаренко.

Он также подчеркнул, что для Украины открытие портов играет ключевую роль в восстановлении экономики.

"Открытие экспорта морского очень существенно повлияет на экономическую ситуацию в Украине. Кстати, для мира это снизит потребность в финансировании Украины. Потому что Украина начнет зарабатывать сама. А сегодня, конечно, с закрытым Черным морем Украина этого не может делать", - резюмировал Гончаренко.

Напомним, ранее американский дипломат Курт Волкер призвал международное сообщество покончить с российским пиратством в Черном море и разблокировать морские порты Украины.

Также представители бизнес-сообщества обратились в ООН и Турцию с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе.

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