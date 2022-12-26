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Розбиті дороги та автомобілі, що згоріли: у мережі показали наслідки ударів по Херсону

Фото: у Херсоні внаслідок обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури (ілюстрація / Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують атакувати мирні квартали Херсона. У мережі показали наслідки одного із обстрілів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Автор не уточнює, коли саме було зафіксовано "прильоти". Проте відомо, що з ранку 26 грудня місто зазнало вже двох ворожих обстрілів.

На відео видно, що внаслідок ударів згоріло кілька автомобілів. Також пошкоджено цивільний об'єкт.

Нагадаємо, що минулої добиросійські окупанти 33 рази обстріляли Херсонську область. Ворог застосував низку озброєнь, у тому числі артилерію та РСЗВ.

Також нещодавно ворог завдав по Херсону ударів із реактивної та ствольної артилерії із застосуванням фосфорних боєприпасів.

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Херсон