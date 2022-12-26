Разбитые дороги и сгоревшие автомобили: в сети показали последствия ударов по Херсону

Автор не уточняет, когда именно были зафиксированы "прилеты". Однако известно, что с утра 26 декабря город подвергся уже двум вражеским обстрелам.

На видео видно, что вследствие ударов сгорели несколько автомобилей. Также поврежден гражданский объект.