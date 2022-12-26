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У Херсоні вже вдруге пролунали вибухи

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Херсон, Понеділок 26 грудня 2022 08:48
У Херсоні вже вдруге пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Херсоні вже вдруге пролунали вибухи (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У понеділок, 26 грудня, зранку у Херсоні вже вдруге пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Зазначимо, що сьогодні у Херсоні вже чули вибухи близько 07:16.

Наразі ні у Херсоні, ні в області не оголошено повітряну тривогу.

Офіційної інформації щодо ситуації у місто поки немає.

Як повідомлялося раніше, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк не вважає обстріли Херсона росіянами їхньою помстою.

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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