Розбиті дороги та автомобілі, що згоріли: у мережі показали наслідки ударів по Херсону

Російські війська продовжують атакувати мирні квартали Херсона. У мережі показали наслідки одного із обстрілів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Автор не уточнює, коли саме було зафіксовано "прильоти". Проте відомо, що з ранку 26 грудня місто зазнало вже двох ворожих обстрілів.

На відео видно, що внаслідок ударів згоріло кілька автомобілів. Також пошкоджено цивільний об'єкт.