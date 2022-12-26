Разбитые дороги и сгоревшие автомобили: в сети показали последствия ударов по Херсону
Российские войска продолжают атаковать мирные кварталы Херсона. В сети показали последствия одного из обстрелов города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Автор не уточняет, когда именно были зафиксированы "прилеты". Однако известно, что с утра 26 декабря город подвергся уже двум вражеским обстрелам.
На видео видно, что вследствие ударов сгорели несколько автомобилей. Также поврежден гражданский объект.
Напомним, что за минувшие сутки российские оккупанты 33 раза обстреляли Херсонскую область. Враг применил ряд вооружений, в том числе артиллерию и РСЗО.
Также недавно враг нанес по Херсону удары из реактивной и ствольной артиллерии с применением фосфорных боеприпасов.
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