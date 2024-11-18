Розбирають завали та демонтують обладнання: після атак РФ Ладижинська ТЕС припинила роботу

За даними відомства, наразі фахівці "Укренерго" працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, який відбувся 17 листопада.

"Робота Ладижинської ТЕС зупинена, проводиться демонтаж завалів та обладнання яке пошкоджене. Повне знеструмлення станції призвело до відсутності електропостачання у 430 населених пунктах. У результаті оперативного реагування АТ "Вінницяобленерго", по резервній схемі заживлено знеструмлені населені пункти, а це близько 222 тисяч жителів", - розповів заступник начальника ОВА Олександр Піщик.

Згодом в.о. міського голови Ладижина Олександр Коломієць повідомив, що через наслідки російського обстрілу місто перейшло на альтернативну систему теплопостачання. Він розповів, що у місті працюють твердопаливна та газова котельні, а також котли міської лікарні.На випадок можливих відключень електроенергії всі ці джерела забезпечені генераторами. Також у громаді працюють пункти незламності.

Масована атака РФ по Україні

Минулих вихідних Росія масовано атакувала Україну. Ціллю стали об'єкти генерації та передачі електроенергії. Крім пошкоджень у Києві, Миколаєві, Львові, Одесі, Дніпропетровській області, є жертви. Найважча ситуація після атаки РФ в Одесі.

Реагуючи на масований обстріл по Україні, президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни випустили 120 ракет та 90 дронів.