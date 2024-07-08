Розбираємо завали, щоб дати людям повітря. Вже є двоє загиблих, - Клименко про "Охматдит"

Внаслідок ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" відомо про двох загиблих. Рятувальники розбирають основні завали, щоб дати людям повітря.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко.

За словами міністра, безпосередньо в приміщеннях дитячої лікарні відомо про двох загиблих та 15 поранених.

"Проводимо рятувальні роботи, щоб максимально швидко звільнити з-під завалів людей. Це і діти, можливо, і лікарський персонал. Як мінімум ми не можемо вийти на зв'язок з 2 лікарями. У нас ще є десь 1:15-1:20, щоб розібрати основні завали, щоб людям дати повітря", - додав Клименко.

Міністр відзначив, що у Києві було організовано зелений коридор, по якому дітей вивозять на лівий берег.

Також він додав, що наразі інформації про загиблих неповнолітніх немає. Водночас є ймовірність, що під завалами можуть бути діти.

Удар по "Охматдиту"

Сьогодні, 8 липня, російські терористи запустили проти України більше 40 ракет різних типів. Під ударом опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві зафіксовані руйнування у семи районах столиці. Також терористи поцілили по житловому будинку Шевченківського району й дитячій лікарні "Охматдит".

Подробиці обстрілу медичного закладу - в матеріалі РБК-Україна.